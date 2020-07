Reggio Calabria, costituita la Segreteria provinciale di Fratelli d’Italia: “alle elezioni amministrative saremo protagonisti con idee e progetti per i territori”

16 Luglio 2020 09:32

In riva allo Stretto si è costituita la Segreteria provinciale di Fratelli d’Italia, presieduta dal Commissario Denis Nesci e nella quale sono stati indicati Aurelio Timpani, Aldo Trimboli, Salvatore Impusino, Clemente Alifraco e Bruno Squillaci. I temi affrontati sono quelli relativi all’attività di riorganizzazione del partito a livello territoriale e soprattutto quelli che riguardano i programmi e le proposte da elaborare in vista delle elezioni amministrative di settembre. Il Commissario Denis Nesci ha dichiarato che “il partito di Fratelli d’Italia già da mesi sta lavorando alla costruzione di una visione di Città Metropolitana. I territori che la compongono hanno bisogno di una prospettiva di largo respiro che possa incidere concretamente sulla qualità amministrativa e gestionale dei 97 comuni. Pertanto – continua Nesci – è indispensabile proporre idee chiare e credibili, attraverso uomini e donne all’altezza della sfida di rilancio alla quale il gruppo dirigente è chiamato. Sono certo che ci siano i presupposti affinché (alle elezioni amministrative) Fratelli d’Italia diventi protagonista e custode della richiesta di cambiamento che i cittadini reclamano”. Con queste parole il Commissario provinciale conferma l’impegno totale che Fdi profonderà in autunno in vista dei rinnovi dei consessi comunali a Reggio Calabria e provincia.