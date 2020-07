Reggio Calabria: consegnati i lavori per la realizzazione della scuola elementare a San Sperato

21 Luglio 2020 09:04

Reggio Calabria, l’Associazione “Vivi San Sperato”: “consegnati i lavori per la realizzazione del plesso che ospiterà la nuova scuola primaria del quartiere”

“Una notizia che ci riempie di gioia e ci da la forza e l’energia verso il prossimo futuro, un percorso tutto da vivere per i nostri associati, i nostri figli e i cittadini di Reggio Calabria. L’Associazione “Vivi San Sperato” – scrive in una nota- annuncia che sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del plesso che ospiterà la nuova scuola primaria del nostro quartiere. Stiamo, finalmente, toccando con mano un passo decisivo e concreto all’interno di una tribolata e infinita vicenda. Il nostro quartiere, gli studenti e rispettive famiglie avranno, presto, un plesso che ospiterà la tanto attesa scuola primaria. L’accadimento di questa mattina, avvenuto alla presenza del Sindaco Falcomatà e del Consigliere Burrone ci rallegra anche perchè San Sperato è l’unica zona della città a non avere, ancora, una struttura adeguata per ospitare una scuola primaria. Eravamo in attesa da quasi dodici anni di questa lieta notizia ed oggi, grazie alla vicinanza dell’attuale amministrazione comunale la nuova scuola sembra davvero vicinissima.