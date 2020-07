27 Luglio 2020 16:24

Reggio Calabria, Sbarre per Sempre: “i quartieri sono stati abbandonati ma il sindaco allestisce una sceneggiata al Parco Ecolandia”

“Mentre il sindaco Falcomatà allestisce una sceneggiata al Parco Ecolandia, come fece a Santa Venere sei anni fa, e presenta in pompa magna le sei liste civiche che dovrebbero supportare la sua ricandidatura alla guida di Reggio Calabria, dichiarando di voler giocare il secondo tempo, a qualcuno tocca inevitabilmente ricordargli che l’amministrazione di una città non è un gioco, ma è un responsabilità seria. Quella che è mancata in questi ultimi anni durante i quali il quartiere di Sbarre – ma in generale l’intera città – è stato abbandonato a se stesso, all’incuria e al degrado”, è quanto scrive in una nota l’associazione Sbarre per Sempre. Pertanto -prosegue la nota- non può che scrivere l’ennesimo comunicato di denuncia delle condizioni in cui i cittadini inermi sono costretti a vivere.