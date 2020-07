21 Luglio 2020 16:51

Reggio Calabria: sabato Klaus Davi promuove un’iniziativa sulla “Locride come meta turistica” presentando alcuni dati sul percepito di queste zone in Italia e all’estero

Sabato 25 luglio alle ore 11 presso l’hotel Excelsior a Reggio Calabria, in via Vittorio Veneto 66, il consigliere comunale di San Luca (RC), Klaus Davi, promuoverà una iniziativa sulla Locride come meta turistica presentando alcuni dati sul percepito di queste zone in Italia e all’estero. Alla conferenza stampa interverrà Giulio De Rita, ricercatore del Censis, rinomato Istituto di ricerca socio-economica italiano. Sarà presente anche il sindaco di San Luca, Bruno Bartolo. Sono stati invitati anche a tutti i sindaci della Locride e le associazioni di categoria.