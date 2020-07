Reggio Calabria, vanno al ristorante a Chianalea violando le norme anti Covid e pubblicano le foto sui social: maxi multa per 7 persone

24 Luglio 2020 11:05

Reggio Calabria, intervento della Polizia per 7 avventori del noto ristorante di Chianalea che hanno pubblicato sui social le foto della serata in palese violazione delle norme anti contagio

Reggio Calabria – Nell’ambito dei controlli anti Covid-19 disposti in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Massimo Mariani, gli Agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Villa San Giovanni, sono intervenuti nei confronti di 7 persone inosservanti le prescrizioni dettate dalla normativa emergenziale. In particolare, a Scilla, gli interessati hanno partecipato ad una cerimonia tenutasi presso il ristorante Blu de Toi, senza osservare il dovuto distanziamento sociale e senza indossare le mascherine, il cui utilizzo è necessario per la propria e l’altrui tutela. Attraverso le fotografie postate sui social che ritraevano i soggetti partecipanti, è stata accertata la loro identità e la palese violazione delle norme Covid, e si è proceduto nei loro confronti con la contestazione della violazione amministrativa, così come nei confronti della proprietaria dell’esercizio commerciale ove si è verificata la vicenda. I dettagli dell’operazione sono stati resi noti dalla stessa Polizia, con un comunicato ufficiale.