Reggio Calabria, caos rifiuti a Santa Caterina: strada bloccata da montagne di spazzatura e chiusa al traffico, ingorghi chilometrici fino in autostrada [FOTO LIVE]

2 Luglio 2020 10:58

Reggio Calabria, strada bloccata a Santa Caterina per rifiuti in mezzo alla strada

Da questa mattina la via Esperia di Santa Caterina a Reggio Calabria è completamente bloccata da una montagna di rifiuti che i residenti della zona hanno collocato per protesta. La città è sommersa dai rifiuti e i cittadini si ribellano quotidianamente sperando di far sentire la propria voce a chi di competenza ma purtroppo questo problema da ormai mesi e mesi non viene risolto anzi va sempre peggio.

La chiusura della strada ha creato parecchi disagi a tutta la zona nord e sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale che sta regolando il traffico.