3 Luglio 2020 12:54

Reggio Calabria: rifiuti in fiamme anche all’interno del Cimitero di Condera

Anche all’interno del Cimitero di Condera a Reggio Calabria, sono presenti cumuli di rifiuti. Il cimitero è ridotto in una discarica e i rifiuti vengono anche bruciati come ormai sta capitando quotidianamente in tutta la città da nord a sud. La situazione di degrado e disagio in cui versa Reggio Calabria è ormai alla deriva e i cittadini sono costretti a vivere sommersi dai rifiuti. Il degrado è arrivato anche all’interno del Cimitero, manca il rispetto per i vivi figuriamoci per i defunti.