Reggio Calabria: dopo gli incendi, al Cimitero di Condera ci sono montagne di rifiuti accatastati accanto alle bare [VIDEO]

21 Luglio 2020 13:06

Reggio Calabria, degrado e abbandono all’interno del cimitero di Condera

La situazione all’interno del cimitero di Condera a Reggio Calabria è veramente ai limiti della decenza. Qualche settimana fa avevamo già scritto per segnalare gli incendi di rifiuti anche all’interno di un luogo come il cimitero, dove queste scene non dovrebbero essere mai viste. Il proprietario di un’agenzia di onoranze funebri di Reggio Calabria, Giuseppe Triolo, ha inviato un video a Le Iene per segnalare la presenza di montagne di rifiuti accanto alle bare.

“Quando devo portare le salme accompagnate dai parenti al cimitero mi vergogno“, queste le parole di Triolo a Le Iene. “Da un mese la situazione all’interno del cimitero è degenerata, ci sono rifiuti cimiteriali ovunque, copribara, ghirlande buttate, cuscini. Il Comune non sta provvedendo alla pulizia e il cimitero è nell’incuria più totale“. “Due settimane fa sono bruciati dei cassonetti dentro il cimitero“.