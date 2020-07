Reggio Calabria: rallentamenti in tangenziale dopo lo svincolo di via Lia [FOTO]

17 Luglio 2020 14:32

Reggio Calabria: rallentamenti in tangenziale dopo lo svincolo di via Lia all’imbocco dell’Autostrada A2

Rallentamenti in tangenziale a Reggio Calabria dopo lo svincolo di via Lia nei pressi dell’imbocco dell’Autostrada A2. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la corsia unica a causa di lavori e la discesa pericolosa creano un ingorgo prima di immettersi sulla Salerno-Reggio Calabria.