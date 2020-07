Reggio Calabria, raccolta straordinaria di sangue: l’autoemoteca alla Questura e la “maratona del donatore”, date e dettagli

23 Luglio 2020 16:30

Reggio Calabria, non si fermano le donazioni di sangue soprattutto in periodi complicati come quello che stiamo vivendo: gli appuntamenti in città

“Vinciamo insieme”, è questo lo slogan della Maratona del Donatore 2020. L’evento è organizzato in collaborazione con la direzione centrale per gli centrale per gli istituti di istruzione allievi agenti 209° corso Polizia di Stato, si svolgerà dal 22 agosto al 29 agosto. Sarà possibile partecipare alla Maratona donando il sangue presso il Centro Trasfusionale degli OORR Morelli (Viale Europa) o centri di raccolta Avis, comunicando la partecipazione al numero 3313724936.

Inoltre si terranno delle raccolte straordinarie di sangue nei giorni 28 luglio (rivolto ai DonatoriNati-Avis) e 27 agosto (rivolto ai DonatoriNati-Adspem) presso la Questura di Reggio Calabria in cui saranno presenti le autoemoteche. Per evitare assembramenti è sempre raccomandata la prenotazione numero 3313724936.