Reggio Calabria, nei locali della Questura l’evento “il metodo Camilleri: Montalbano e la Polizia oltre il romanzo”

La Libreria AVE e la Questura di Reggio Calabria organizzano, in occasione dell’uscita del romanzo ’Riccardino’ il 17 Luglio p.v., l’evento ‘Il metodo Camilleri: Montalbano e la Polizia oltre il romanzo’. L’evento si svolgerà nei locali della Questura di Reggio Calabria dalle 12:00 alle 13:00. Sarà presente il Questore dottor Maurizio Vallone, dirigenti e autorità locali. L’evento continuerà alle 16:00 presso la Libreria AVE e sarà aperto al pubblico e ai lettori. Parteciperà in entrambe le occasioni l’attore Angelo Russo, Agatino Catarella nei film per la televisione ‘Il Commissario Montalbano’. L’evento ha come scopo di ricordare l’opera e la persona di Andrea Camilleri e di ribadire l’impegno e la vicinanza alla cittadinanza della Polizia di Stato, specie nei momenti d’emergenza come quelli legati all’epidemia di CoViD-19.