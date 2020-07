Reggio Calabria, ecco come sarà la Festa di Madonna ai tempi del Coronavirus: “sposteremo il quadro dall’Eremo al Duomo di notte, in un orario sconosciuto”. Salta anche la processione del martedì: il PROGRAMMA completo

24 Luglio 2020 13:10

Reggio Calabria, presentato il programma di Festa di Madonna 2020

Questa mattina presso la sala “Monsignor Ferro” della Curia Arcivescovile di Reggio Calabria, si è svolta un’importante conferenza stampa sull’organizzazione della tradizionale Festa di Madonna prevista per il mese di settembre, che quest’anno a causa della pandemia Covid-19 non si svolgerà come di consueto.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova Giuseppe Fiorini Morosini, il Questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone, il Prefetto Massimo Mariani, Don Santoro e un delegato del Sindaco Falcomatà.

Morosini ha aperto il suo discorso con i consueti saluti e ringraziamenti a Prefetto, Questore e Sindaco per lo stile che hanno mostrato nel portare avanti gli incontri precedenti alla conferenza stampa. Queste le parole di Morosini: “stile di ricerca del bene e del meglio e di quello che si poteva ottenere in questo momento. Colpisce quando un’autorità esprime una partecipazione profonda ed è quello che ho colto nelle parole di Prefetto e Questore che hanno cercato di salvaguardare il tesoro che la tradizione ci ha trasmesso. La situazione attuale è quella che è e si presenta ancora come una minaccia pendente, la pandemia non è finita e la minaccia del Coronavirus ancora è incombente su di noi e questo ci deve responsabilizzare. E’ la prima cosa che a cuore aperto dico a tutti, lo diciamo noi istituzioni che ci siamo responsabilizzati nei giorni precedenti incontrandoci tra di noi, oggi lo diciamo a tutti e invitiamo tutta la popolazione a sentire questo senso di responsabilità che alla fine ritorna su ciascuno di noi perchè è una responsabilità che tocca il bene comune e il bene comune non è qualcosa di estraneo al bene individuale. Noi come istituzione abbiamo fatto questo sforzo di responsabilizzarci e siamo qui a parlarvi ad una sola voce, fin dal primo momento e abbiamo potuto rilevare tutti noi ospiti alla Prefettura, abbiamo parlato tutti una sola voce, non ci sono stati momenti di diversificazioni ma fin dal primo momento quelli che erano i punti essenziali e fondamentali attorno ai quali avremmo dovuto costruire alcune decisioni, sono stati punti condivisi da parte di tutti. Oggi possiamo dirvi che abbiamo cercato di salvare tutto ciò che era salvabile delle nostre tradizioni, tradizioni che i rappresentanti attuali delle istituzioni che non sono reggini, già l’anno scorso hanno saputo e hanno voluto apprezzare e sanno che sono tradizioni radicate nel cuore della gente, abbiamo cercato tutti assieme di salvaguardare ciò che era salvabile e vorrei dire ai fedeli che tutto ciò che non abbiamo potuto salvare vorrei che fosse preso non come una proibizione o un impedimento. Le istituzioni quest’anno non proibiscono o impediscono nulla ma dicono solamente alla cittadinanza che è un atto di amore verso tutti i cittadini non fare certe cose perchè la città non piombi nella situazione di disagio e paura dei mesi scorsi. Attraverso questo discorso a cuore aperto chiediamo una collaborazione a tutti i cittadini per quelle indicazioni che daremo, collaborazione che deve essere un atto di amore verso la città e verso noi stessi perchè se passeremo indenni questa festa e impediremo che Reggio piombi in una situazione di focolai che si riaccendono, penso che sarà merito di tutti noi perchè abbiamo amato noi stessi e la nostra città anche se il contesto è diverso però ricordo una celebre frase “I Romani non hanno amato Roma perchè è grande ma i romani hanno reso grande Roma perchè l’hanno amata”, vorrei che nella nostra mente rimanesse questo pensiero. Tutto ciò che faremo e che non faremo e che dovremo accettare, le modalità all’interno delle quali noi vivremo la Festa quest’anno sia un atto di amore per la nostra città, perchè la nostra città rimanga nella serenità senza tornare a vivere la paura dei mesi scorsi. Ci tengo anche a correggere certe affermazioni che arrivano e che non sono legittime dal punto di vista della fede “facciamo tutto come gli altri anni tanto la Madonna ci protegge”, non è giusto dire questo e un è un atto di fede questo”.