Reggio Calabria, l’UDI e Insieme a Marianna al fianco di Maria Antonietta Rositani: “l’imminente sentenza contro Ciro Russo dia giustizia ad una donna diventata un simbolo”

10 Luglio 2020 10:30

Reggio Calabria, UDI e Insieme a Marianna esprimono “l’aspettativa che l’imminente sentenza dia giustizia ad una donna diventata un simbolo per le tante donne che nel silenzio e nell’anonimato subiscono maltrattamenti e violenze all’interno delle mura domestiche”

“L’UDI e Insieme a Marianna Associazione per la prevenzione ed il contrasto della violenza sulle donne sui minori Onlus comunicano che il prossimo 13 luglio dinanzi il GUP di Reggio Calabria è fissata l’udienza conclusiva del processo, con rito abbreviato, a carico di Ciro Russo per il tentato femminicidio commesso nei confronti dell’ex moglie Maria Antonietta Rositani“. E’ quanto scrivono in una nota l’avv. Stefania Polimeni dell’Unione Donne Italiane e l’avv. Licia D’Amico di Insieme a Marianna Onlus. “L’episodio delittuoso -prosegue la nota- avvenuto il 12 marzo del 2019 ha scosso fortemente l’opinione pubblica per la particolare efferatezza e crudeltà del gesto criminale; giornali e trasmissioni televisive hanno raccontato la vicenda anche attraverso le parole di Carlo Rositani, padre di Maria Antonietta, testimone coraggioso del ripudio della violenza per la figlia e per tutte le donne. Il Russo, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari ad Ercolano ove si trovava ristretto per maltrattamenti in famiglia, aveva percorso oltre 500 Km per giungere a Reggio Calabria nel giorno fissato per la celebrazione dell’udienza civile di separazione giudiziale con addebito e giudizio de potestate. Arrivato in città, acquistava della benzina, si appostava sotto la casa dell’ex moglie e la seguiva fino alla via Frangipane: lì la speronava con la sua autovettura impedendole l’uscita dal lato guida e con il liquido infiammabile dava fuoco all’automezzo. Appena Maria Antonietta usciva dalla vettura, la cospargeva di benzina e le dava fuoco. La Rositani riportava gravi ustioni e nonostante le lunghissime cure e 16 mesi di ininterrotto ricovero ospedaliero, le sue condizioni sono ancora molto critiche, tanto da non permetterle di poter essere presente in udienza. Accanto a Maria Antonietta, ai suoi figli e familiari, si sono costitute parte civile l’ UDI- Unione Donne in Italia, e l’Associazione Insieme a Marianna onlus: le due associazioni hanno voluto rendere evidente, anche all’interno dell’aula di giustizia, il sostegno,la solidarietà a Maria Antonietta ed alla sua famiglia, e la comune, quotidiana ed irrinunciabile battaglia contro la violenza sulle donne. UDI e Insieme a Marianna esprimono l’aspettativa che l’imminente sentenza dia giustizia ad una donna diventata un simbolo per le tante donne che nel silenzio e nell’anonimato subiscono maltrattamenti e violenze all’interno delle mura domestiche”, conclude la nota.