Reggio Calabria, poliziotto beccato dai Carabinieri con 7kg di cocaina in auto: “molto turbati, speriamo dimostri estraneità”

30 Luglio 2020 18:11

Locri, arrestato poliziotto con 7 kg di cocaina: De lieto (li.si.po.): “se colpevole giusto che paghi pesantemente”

A Locri (RC) i Carabinieri, nel corso di un regolare servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un poliziotto in forza al XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, che viaggiava a bordo di un autoveicolo con sette chili di cocaina. Il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) – ha dichiarato il Segretario Generale Antonio de Lieto – è turbato di fronte alla notizia dell’arresto di un Poliziotto, che presumibilmente viaggiava con sette kg di cocaina nell’auto. Il LI.SI.PO. – ha continuato de Lieto – ritiene che l’Autorità Giudiziaria saprà fare chiarezza sull’accaduto e si augura che il Poliziotto arrestato sappia dimostrare la propria estraneità al fatto ai fatti contestati, in caso contrario, è giustissimo che paghi pesantemente se vi dovesse essere sentenza definitiva di condanna. Ovviamente, sino a sentenza definitiva di condanna, anche per questo Poliziotto come per tutti gli altri cittadini, vale il diritto per la della presunzione di innocenza. Gli uomini e le donne della Polizia di Stato compiono il loro dovere tutti i giorni, fra molte difficoltà e non possono essere pochi soggetti, indegni di indossare la divisa della Polizia di Stato, ad infangarne l’immagine. I Cittadini possono continuare a guardare con stima e fiducia la Polizia di Stato e tutte le Forze dell’Ordine.