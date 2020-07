Reggio Calabria: verbali della polizia locale per abbandono rifiuti e merce contraffatta. Riattivato anche il servizio di controllo elettronico della velocità

18 Luglio 2020 12:26

Reggio Calabria, continuano i controlli della polizia locali: verbali per abbandono rifiuti speciali, sequestri di varia merce e riattivazione del servizio di controllo elettronico della velocità

Prosegue a pieno ritmo l’attività della polizia locale. Verbali per abbandono rifiuti speciali, sequestri di varia merce, e riattivazione servizio di controllo elettronico della velocità. Negli ultimi due giorni il servizio operativo della polizia locale in tre distinte operazioni ha sequestrato oltre 1700 pezzi di merce esposta abusivamente alla vendita, di cui circa cinquanta contraffatti. Nell’ambito del controllo del mercato Botteghelle, sono state elevate 13 sanzioni di cui tre per violazione della normativa anti Covid-19 ad altrettanti esercenti. Sempre sul fronte della tutela del decoro urbano comminate sanzioni per occupazioni abusive del suolo ad oltre 10 operatori commerciali. Sanzionati inoltre 12 soggetti per abbandono di rifiuti, anche speciali, sul suolo pubblico.

Ed intanto, il servizio di polizia stradale, al fine di impattare i pericoli derivanti dall’eccesso di velocità in città, ha riavviato, con la strumentazione di recente acquistata, il servizio di controllo elettronico della velocità, che fa il paio con l’ampliamento dei controlli su strada, rafforzati grazie agli undici agenti a tempo determinato, assunti dalla vigente graduatoria formata nel 2018, nell’ambito del progetto di sicurezza urbana finanziato dal Ministero dell’Interno.