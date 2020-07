Reggio Calabria, Pizzimenti: “anche nei sondaggi Falcomatà è risultato tra i peggiori Sindaci d’Italia”

6 Luglio 2020 14:48

Reggio Calabria, Nuccio Pizzimenti: “non è un mistero, che anche nei sondaggi Falcomatà sia risultato all’ultimo posto tra i peggiori Sindaci d’Italia”

“Non è certo una sorpresa per i Reggini, che il Sindaco Falcomatà sia risultato tra i peggiori primi Cittadini, come riportato oggi dal sondaggio “Governance poll 2020” sul gradimento dei Sindaci, pubblicato su Sole 24 Ore, che lo colloca appunto all’ultimo posto nel gradimento dei Sindaci Italiani”. È quanto sostiene con una nota stampa, il Presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”, Nuccio Pizzimenti, che aggiunge: “Falcomatà scende ancora nell’indice di gradimento, rispetto al penultimo sondaggio di circa 3 mesi fa, perchè si è dimostrato poco esperto: si “loda e si sbroda”, ed incolpa delle sue responsabilità sempre gli altri. La popolazione non lo stima più, oggi più che mai desidera un Sindaco esperto, migliore, che unisca e non divida; e che sia preparato sotto il profilo amministrativo. La nostra città ha la necessità, di risalire dal declino in cui ci ha portato la cattiva politica “Falcomatiana”, conclude Nuccio Pizzimenti.