22 Luglio 2020 12:48

Reggio Calabria: inaugurata la piazza interna di Tremulini. Il Circolo “L’Agorà”: “intitolare l’area alle Vittime dei bombardamenti del 6 Maggio 1943, è da un anno che attendiamo un riscontro da parte del Comune”

“Nel pomeriggio di lunedì 20 luglio è stata inaugurata la piazza interna di Tremulini, isolato 87-88. A tal proposito si vuole ricordare che a seguito di una sollecitazione da parte dell’amministrazione Falcomatà inerente l’intitolazione di tale area pubblica, il Circolo Culturale “L’Agorà” -scrive in una nota- indirizzò una richiesta ufficiale. Infatti nella giornata di giovedì 4 luglio 2019 inviò, a mezzo PEC, un’apposita istanza al Comune di Reggio Calabria. Tale richiesta aveva per oggetto l’intitolazione di tale area con dicitura “Vittime dei bombardamenti del 6 Maggio 1943″, con le dovute motivazioni storiche. Tale spiegazione si riconduce ai vari raid aerei che colpirono Reggio Calabria e nello specifico quelli avvenuti nella giornata del 6 maggio del 1943. In quella triste occasione vennero scaricate sulla Città centinaia di tonnellate di ordigni che furono causa di lutti e devastazioni in diverse zone di Reggio, tra le quali Tremulini. L’istanza in argomento venne indirizzata, a mezzo PEC, al Sindaco, al Segretario Generale ed al Presidente della Commissione Toponomastica. A distanza di un anno si attende riscontro”, conclude la nota.