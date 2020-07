Reggio Calabria: perdita di acqua in via Montevergine Petti [FOTO] 

17 Luglio 2020 14:02

Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua in via Montevergine Petti vicino al cavalcavia, le immagini

Copiosa perdita di acqua a Reggio Calabria in via Montevergine Petti vicino al cavalcavia. Come si evince dalla foto a corredo dell’articolo. la fuoriuscita di liquido è copiosa. In alto la gallery completa.