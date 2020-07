4 Luglio 2020 13:23

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore di StrettoWeb: consistente perdita d’acqua in Contrada Maldariti

Dai disservizi idrici di ieri, alla copiosa perdita d’acqua di oggi. Un lettore di StrettoWeb ha scattato alcune foto per testimoniare la situazione in una via della zona Sud di Reggio Calabria, a pochi passi dal quartiere di Arangea. “Vorrei segnalare la perdita di acqua in Contrada Maldariti, la situazione persiste da 5 giorni. Già segnalato al Comune ma nessuno è intervenuto”, fa sapere il cittadino.