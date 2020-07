Reggio Calabria, paura alla Sorgente: anziano trascinato al largo dalla corrente, salvato e trasportato in ospedale [LIVE]

28 Luglio 2020 13:46

Reggio Calabria, l’anziano è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti

Paura poco fa nella spiaggia della Sorgente a Reggio Calabria dove un anziano di circa 70 anni ha rischiato di essere trascinato via dalla corrente. L’anziano si era recato in spiaggia da solo e mentre si faceva il bagno è stato trascinato a largo dalla corrente, subito ha chiesto aiuto ed è stato prontamente soccorso da Leandro Campicelli che fa parte di un’associazione che si occupa della spiaggia della Sorgente. L’anziano è stato trasportato in ospedale dai soccorritori del 118, prontamente giunti sul posto allertati dai bagnanti. Sull’ambulanza è stato assistito nella respirazione con l’ossigeno resosi necessario dopo l’enorme sforzo nel tentativo, invano, di poter tornare a riva.