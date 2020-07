20 Luglio 2020 11:26

Reggio Calabria: oggi l’inaugurazione della piazza interna di Tremulini, isolato 87-88 al termine dei lavori di riqualificazione realizzati nell’ambito del programma “Quindici agorà per quindici quartieri”

Questo pomeriggio alle ore 18,00 inaugurazione della piazza interna di Tremulini a Reggio Calabria, isolato 87-88 al termine dei lavori di riqualificazione realizzati nell’ambito del programma “Quindici agorà per quindici quartieri”, finanziato con i fondi assegnati dai Patti per il Sud, il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno. Ultimata la riqualificazione architettonica e tecnico-funzionale dell’area, la sistemazione della strada e dei marciapiedi, con uno spazio attrezzato ad uso collettivo, posa di piante di bergamotto ed un impianto di illuminazione.