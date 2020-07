Reggio Calabria, Denis Nesci rafforza il gruppo dirigente di FDI: nominato il commissario di Gioia Tauro

31 Luglio 2020 10:00

Gioia Tauro, Tilotta: “con entusiasmo accolgo la nomina a commissario cittadino di FDI e ringrazio il commissario provinciale Denis Nesci per la fiducia accordatami”

“Con entusiasmo accolgo la nomina a commissario cittadino di FDI e ringrazio il commissario provinciale Denis Nesci per la fiducia accordatami”. E’ quanto dichiara Luigi Tilotta, che aggiunge: “Ringrazio inoltre, chi mi ha preceduto per quanto fatto. Inizieremo a lavorare per far tornare al posto che merita il partito e lo faremo grazie alla sinergia e all’apporto non mancherà dal gruppo consiliare al comune di Gioia Tauro”.

Tilotta continua: “Insieme a loro – e a tutti i tesserati presenti e quelli che verranno – con il contributo del gruppo di GN, con il quale ci sarà una forte collaborazione, ci impegneremo immediatamente in un’azione politica attenta e focalizzata sul nostro territorio che, purtroppo, ad oggi non ha avuto la giusta attenzione da parte dei partiti. Maggiore merito quindi a Fratelli d’Italia e al commissario Nesci che, con l’apertura della sezione gioiese, sta dimostrando in maniera fattiva il pieno interesse a voler far tornare Gioia Tauro e la sua area al centro dell’interesse politico regionale”.

Esprime soddisfazione anche il Commissario provinciale Denis Nesci: “La squadra di FDI cresce e si radica sul territorio della provincia. Subito a lavoro per costruire un gruppo forte di iscritti e simpatizzanti, che, insieme ai consiglieri comunali – sono certo – saranno in grado di affrontare le sfide politiche che una città importante come Gioia Tauro presenta”.