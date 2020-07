Reggio Calabria: nasce il comitato di quartiere Viale Calabria-Via Palmi, domani azione di protesta

21 Luglio 2020 14:38

Reggio Calabria: nasce il comitato di quartiere Viale Calabria-Via Palmi. Indetta un’azione di protesta civile e non violenta per mercoledì 22 luglio alle ore 9,00 sul Viale Calabria tra via Botteghelle e Via Itria

“Alcuni cittadini ormai stanchi dell’assenza e del silenzio delle istituzioni alle quali si erano appellate, Comune di Reggio Calabria, Comune della Città Metropolitana, Assessorato e Prefettura , hanno deciso di costituirsi in comitato di quartiere per far valere i propri diritti che fino ad oggi sono stati calpestati e umiliati dall’azienda AVR, che anziché raccogliere i rifiuti in modo efficiente e corretto, ha ritenuto opportuno creare una discarica davanti al centro abitato del nostro popoloso quartiere installando in modo semi-permanente, dalle 5 mattina fino a tarda notte (alcune volte anche le 2 oltre la mezzanotte), dei compattatori-concentratori di rifiuti. Tali compattatori-concentratori oltre ad esalare un fetore insopportabile, esalano anche gas tossici di scarico del motore diesel con il quale è alimentato per poter funzionare“. E’ quanto afferma per il Comitato di quartiere Viale Calabria-Via Palmi, il Dott. Giandomenico Posillipo. “La conseguenza di tutto ciò è che i cittadini sono costretti a sbarrare porte e finestre per cercare di limitare questi effetti devastanti a livello sanitario (topi, mosche e zanzare, insetti vari e sconosciuti prima d’ora) e psicologico per via del frastuono insopportabile di tale macchinario dovuto al via vai di camion e furgoni che fanno la spola tra i luoghi di raccolta porta a porta e questi “mostri”. Riteniamo che tutto ciò sia inconcepibile e degno delle peggiori bidonville di quartiere da 4° mondo, è la cosa più fa arrabbiare che tutto ciò avvenga con la complicità delle istituzioni che ci dovrebbero tutelare. Pertanto è indetta un’azione di protesta civile e non violenta per mercoledì 22 luglio alle ore 9,00 sul Viale Calabria tra via Botteghelle e Via Itria. Chiediamo: l’immediata rimozione e spostamento fuori dai centri abitati dei compattatori, la pulizia e igienizzazione della zona in oggetto Viale Calabria e Via Palmi, un incontro con le autorità cittadine perché si impegnino ad adottare immediatamente la riqualificazione e decoro del nostro quartiere, i controlli necessari per far cessare la micro-discarica creatasi grazie all’inefficienza della raccolta rifiuti”, conclude.