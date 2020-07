27 Luglio 2020 14:59

Reggio Calabria, i Bronzi di Riace andranno in onda su Sky

“Oggi con la troupe di #Sky per realizzare una puntata tutta dedicata al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria”. Con questo messaggio su facebook il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Carmelo Malacrino, annuncia la visita di Sky all’interno del Museo per riprendere i Bronzi di Riace. Adesso si attende con trepidante attesa la messa in onda del servizio realizzato questa mattina.