Reggio Calabria piange Nuccio Geri: è morto il gentiluomo con la passione per il basket

29 Luglio 2020 11:25

Reggio Calabria, lutto nel mondo del basket: si è spento il coach Nuccio Geri. Ha allenato tantissimo e si è sempre messo in gioco con umiltà

Una notizia inaspettata ha scosso in queste ore il mondo dello sport reggino. Con grande dolore si apprende la morte di Nuccio Geri, il coach gentiluomo che ha dedicato una vita intera per il basket. Ha sempre allenato moltissimo, insegnando il gioco e seguendo i propri giovani con grande dedizione. Dallo “Scatolone” al “PalaCalafiore”, passando per il “Botteghelle”, fino a qualche stagione fa, quando sulla panchina della Viola, ha ottenuto la conquista della tessera di Coach Benemerito conferita dalla Fip Calabria.

Nuccio Geri ha preso in mano diverse generazioni, sia in ambito maschile che femminile, rispettando ogni ragazzo e svolgendo il suo mestiere con grande impegno. Un’intensa carriera dedicata alla palla a spicchi, un mondo che adesso si unisce all’affetto verso moglie, figli e nipoti al quale anche la redazione di StrettoWeb porge le più vere e sentite condoglianze.