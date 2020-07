Reggio Calabria piange la dottoressa Francesca Stiriti: morta prematuramente la nota ginecologa degli Ospedali Riuniti

24 Luglio 2020 19:06

Reggio Calabria, la dottoressa Stiriti aveva introdotto per la prima volta il parto in acqua

Lutto a Reggio Calabria per la morte della dottoressa Francesca Stiriti, nota ginecologa degli Ospedali Riuniti. La Stiriti è stata responsabile del reparto nascite della divisione di ostetricia e ginecologia, oggi diretta dal prof. Stefano Palomba. La dottoressa Stiriti aveva introdotto a Reggio Calabria per la prima volta, il parto in acqua ed era molto conosciuta e stimata dalle tante neo mamme che avevano avuto il piacere di farsi seguire in un momento così delicato come la gravidanza, da lei. I funerali si svolgeranno domani, sabato 25 luglio alle ore 10:30, nella Chiesa del Soccorso