Reggio Calabria: gli abitanti di Montebello Jonico ringraziano la famiglia Mazzacuva per l’impegno prodigato a favore della comunità durante il lockdown

4 Luglio 2020 15:46

La famiglia Mazzacuva si è adoperata con grande generosità durante il periodo del lockdown del Coronavirus a sostegno della comunità di Montebello Jonico, Comune in provincia di Reggio Calabria

Non tutto il male vien per nuocere, la vicenda che vi stiamo per raccontare è testimonianza che anche dai momenti di difficoltà è possibile trovare il lato positivo. Sono stati mesi molto difficili per gli abitanti di Montebello Jonico, primo Comune in provincia di Reggio Calabria a diventare “zona rossa” durante l’emergenza Coronavirus. Grazie però al grande impegno della famiglia Mazzacuva, proprietaria in paese di un minimarket, il sostentamento alimentare non è mai mancato, anzi è stato costante per tutto il periodo del lockdown. Da generazioni la famiglia è un punto di riferimento, anche la piazza principale, dove è situata la Chiesa di Santa Maria della Presentazione, è infatti intitolata al nobile Ferdinando Mazzacuva. Tutta la comunità del posto dunque, a nome del signor Francesco Logoteta, ringrazia la generosa famiglia per essere riuscita a garantire un servizio perfetto a sostegno soprattutto dei cittadini più anziani, a cui in questi mesi di emergenza sanitaria era stato consigliato di restare a casa per evitare il contagio. Un enorme grazie anche al parroco Don Gattuso per essere stato al fianco dei compaesani più in difficoltà.