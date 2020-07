Reggio Calabria, il ministro Azzolina sarà a Locri. Il Sindaco Calabrese: “arroganza e scorrettezza, la nostra terra sfruttata solo per passerelle”

11 Luglio 2020 16:24

Reggio Calabria, il Sindaco di Locri contro la visita del ministro Azzolina: “le suggerisco di partecipare al corso di Galateo Istituzionale”

Lucia Azzolina lunedì sarà in visita a Locri, in provincia di Reggio Calabria, per un’iniziativa antimafia. Giovanni Calabrese non è stato informato di questo arrivo, per questo ha pubblicato su Facebook un post di dissenso. Ecco di seguito quanto scritto dal primo cittadino locrese: “Incredibile, ma vero! Abbiamo appreso dalla stampa che il Ministro Azzolina sarà nella città di Locri per motivi “istituzionali” e in visita in un bene confiscato di proprietà del Comune, paradosso. Un’altra visita lampo con l’arroganza e la poca correttezza dei Ministri a cinque stelle che pensano di governare mettendo sotto i piedi il galateo istituzionale. Stessa cosa aveva fatto l’ex Ministro pentastellato Giulia Grillo. Spiace non poter confrontarci con il Ministro in un momento così particolare per il mondo scolastico, a cui il Governo ha dato ai sindaci anche grosse responsabilità. Spiace non poter apprezzare le lodevoli iniziative messe in campo per la legalità. Spiace dover assistere da spettatori; siamo stanchi delle visite lampo in una terra che accoglie ma che viene solo sfruttata per passerelle. Al Ministro Azzolina, a cui ho inviato, nonostante tutto, una nota di benvenuto a Locri, suggerisco di partecipare al corso di formazione universitaria promosso da ANCEP – Associazione Nazionale Cerimoniali Enti Pubblici – avente ad oggetto “Cerimoniale Protocollo e Galateo Istituzionale”.