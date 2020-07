Reggio Calabria: gravi minacce al giudice Cotroneo. Fiom Cgil: “vicinanza al magistrato”

19 Luglio 2020 21:12

La Fiom Cgil di Reggio Calabria-Locri esprime “vicinanza al Magistrato e alla sua famiglia e allo stesso tempo sostegno per l’attività che continuerà a svolgere contro la prevaricazione e l’illegalità”

“Un altro atto intimidatorio nei confronti di un magistrato reggino impegnato in prima linea contro la ndrangheta sconvolge nuovamente la città”, è quanto scrive in una nota il Segretario Generale della Fiom CGIL Reggio Calabria – Locri, Luca Borghetti. “Questa volta è toccato al Giudice Tommasina Cotroneo ricevere un inequivocabile messaggio di sfida contro la giustizia e la legalità. La Fiom CGIL di Reggio Calabria Locri esprime vicinanza al Magistrato e alla sua famiglia e allo stesso tempo sostegno per l’attività che continuerà a svolgere contro la prevaricazione e l’illegalità”, conclude la nota