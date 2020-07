Reggio Calabria: sabato manifestazione a Piazza Italia contro l’obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale nelle scuole

21 Luglio 2020 09:45

Reggio Calabria: sabato 25 luglio alle ore 10 manifestazione a Piazza Italia contro l’obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale nelle scuole

Sabato 25 luglio, in sintonia con le manifestazioni nazionali organizzate dal movimento “Difendiamo i bambini dalla dittatura sanitaria”, l’associazione Riconquista Sociale Dignità Indipendenza e Libertà organizza, unitamente al Movimento Siamo, “alle ore 10.00 in Piazza Italia a Reggio Calabria, una manifestazione avverso l’obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale nelle scuole. L’evento si è reso necessario al fine di informare la cittadinanza in considerazione di quanto segue: i protocolli scolastici riferiti al Covid 19, già adottati in numerosi istituti, sono stati delineati seguendo il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e non prevedono tra le disposizioni impartite la comunicazione alle famiglie degli studenti che manifestano sintomi influenzali; il c.d. “Decreto Azzolina” obbliga gli studenti di tutte le scuole, fatta eccezione per le materne, all’utilizzo della mascherina in determinate condizioni durante la permanenza all’interno dei locali nonostante tale utilizzo sia stata addirittura sconsigliato dall’OMS, ma anche da altri Istituti di sanità) con nota del 6 aprile 2020 arrivando a definirne l’uso sconsigliato per i cittadini perché probabilmente controproducente sia per proteggere se stessi che gli altri; secondo linea l’obbligo di indossare le mascherine sarebbe parificabile ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). Con la manifestazione del 25 luglio si intende informare la cittadinanza tutta di quanto premesso, e chiedono al Ministero dell’Istruzione nonché all’attuale governo italiano, il pieno rispetto di quanto previsto nella Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia, ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 ed in particolare l’applicazione di quanto previsto dall’art. 3 (Superiore Interesse), dall’art. 6 (Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente) e dall’art. 12 Ascolto delle opinioni del minore. La cittadinanza tutta, gli Enti locali e di Governo, i dirigenti scolastici ed il corpo insegnanti dei vari istituti scolastici di ogni ordine e grado nonchè associazioni, movimenti e partiti politici, sindacati sono invitati a partecipare alla manifestazione”.