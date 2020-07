Reggio Calabria, disservizi idrici in città: “da 4 giorni in contrada Gagliardi non arriva una goccia di acqua”

24 Luglio 2020 12:23

La segnalazione di un cittadino: “sono 4 giorni che in contrada Gagliardi di Reggio Calabria, non arriva una goccia d’acqua, che purtroppo col fine settimana potrebbero diventare 6”

Nuovi e costanti disservizi idrici a Reggio Calabria. Un lettore segnala: “sono quattro giorni che in contrada Gagliardi di Reggio Calabria, non arriva una goccia d’acqua, che purtroppo col fine settimana potrebbero diventare sei! A nulla sono valse le segnalazioni dei cittadini agli uffici competenti. Purtroppo, è un problema che si ripete. Anche il mese scorso gli stessi abitanti sono rimasti all’asciutto per 15 giorni! L’acqua del Menta avrebbe dovuto risolvere il problema idrico in città, ma in questa contrada la situazione invece è peggiorata. Negli anni passati, tranne saltuarie e sporadiche occasioni, non si sono mai verificate analoghe situazioni. La prolungata mancanza di acqua crea situazioni di esasperazione e grave disagio a tutti i cittadini ma soprattutto agli abitanti di questa contrada dove risiedono famiglie con bambini, anziani e soprattutto disabili, che meriterebbero altre attenzioni”, conclude.

