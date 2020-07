Reggio Calabria: al Malavenda Cafè Demetrio Marra leggerà le poesie di Simone Cattaneo

25 Luglio 2020 20:50

Reggio Calabria: al Malavenda Cafè Demetrio Marra leggerà, dialogando con le musiche di Roberto Modafferi, le poesie di Simone Cattaneo

Lunedì 27 luglio dalle 18.30 al Malavenda Cafè Demetrio Marra leggerà, dialogando con le musiche di Roberto Modafferi, le poesie di Simone Cattaneo, scrittore nato a Saronno nel 1974 e morto nella stessa città nel 2009. Il legame di Cattaneo con la Calabria è sempre stato forte, e raccontato nei suoi testi:

Mi spiava da dietro gli angoli dei bar

per vedere che fine avessi fatto,

se poi realmente fossi scomparso in Calabria o in America

come avevo promesso, in quelle giornate

in cui la mattina è un mattone rosso incandescente

che ti scalda dai piedi fino in gola

senza chiederti in cambio nemmeno un riflesso

e poi ho capito che funziona sempre così,

ci si insegue come biglie di mercurio

per poi dividersi e sciogliersi nell’acqua

osservando la terra slacciarsi dal cielo

in un colore senza più sorgente né mistero.

Le sue tre raccolte Nome e soprannome (2001), Made in Italy (2008) e Peace & Love sono incluse in Peace & Love, edito da Il Ponte del Sale nel 2012.

Come scrive Flavio Santi:

“Cattaneo fa una poesia al vetriolo, tra il sociale e il vuoto per dirla con i Baustelle.”

Una poesia “al vetriolo” violenta e senza giri di parole, che raccoglie i suggerimenti del Rock e della narrativa americani, e della poesia inglese – per esempio di Simon Armitage, al quale è stato più volte accostato – per raccontare una periferia “fantastica”, popolata da reietti. Seguirà uno spazio di free reading e di dibattito, chiunque nel pubblico potrà intervenire leggendo a sua volta qualcosa di edito o inedito, di proprio o di altri scrittori. Saranno presenti diversi poeti contemporanei.