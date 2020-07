Reggio Calabria, le lamentele di un cittadino: “Lungomare chiuso al traffico la domenica mattina, mentre resta aperto la sera quando le persone vorrebbero passeggiare in tranquillità”

27 Luglio 2020 10:20

Reggio Calabria, un cittadino si rivolge al sindaco: “perché il Lungomare nel periodo estivo viene chiuso la domenica mattina e viene aperto nell’orario in cui il cittadino vorrebbe passeggiare in tranquillità”

Si rivolge direttamente al sindaco e all’assessore alla viabilità, un cittadino di Reggio Calabria, sulla chiusura e apertura del Lungomare durante tutto il periodo estivo: “perché nel periodo estivo viene chiuso la domenica mattina fino alle 20.00, orario in cui le persone vanno al mare, e dopo aperto nell’orario in cui il cittadino vorrebbe passeggiare in piena tranquillità portando anche i bambini senza avere problemi?”. Un tema molto sentito in città, anche alla luce dei sempre più numerosi ciclisti che sfrecciano con le bici elettriche tra i passanti mettendone a repentaglio la sicurezza in mancanza di appositi spazi. Almeno d’estate, il Lungomare nei weekend potrebbe rimanere chiuso al traffico anche di sera, se non h24.