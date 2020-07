Reggio Calabria: “Libri in Libertà Estate” alla Stazione di Santa Caterina

18 Luglio 2020 17:16

Reggio Calabria: continua la programmazione di Incontriamoci Sempre, pur osservando le limitazioni imposte

“Continua la programmazione di Incontriamoci Sempre, pur osservando le limitazioni imposte: dopo la cerimonia di premiazione della “Premio Pesce Spada” in quel di Chianalea a due illustri Calabresi, il noto Cardiologo Vincenzo Montemurro, grande storico e fine intellettuale, ed il Maestro Orafo Michele Affidato che illumina la nostra bellissima Calabria con le sue meravigliose creazioni Orafe, e dopo

l’ufficializzazione del bando relativo al concorso nazionale di Poesia “Francesco Chirico”, giunto alla sua undicesima edizione, si programma la stagione autunnale delle attività sociali e culturali. In questo tempo sospeso, il look e la manutenzione della stazione di S Caterina è curata giornalmente dai volontari dell’Associazione”.

E’ quanto scrive in una nota il Direttivo dell’Associazione Culturale Incontrimoci Sempre per il Volontariato. “È partita, inoltre, da qualche settimana, l’iniziativa Libri in Libertà Estate, rivolta ai tanti ragazzi e non solo, che possono accedere gratuitamente ai libri posti all’ingresso della stazione. Ricordiamo che la casetta dei libri è stata inaugurata circa tre anni fà, dal noto scrittore Calabrese Carmine Abate. L’invito di Incontriamoci sempre è sempre quello di leggere un buon libro, anche sotto l’ombrellone: la cultura e l’arte sono l’essenza della nostra vita quotidiana”, conclude la nota.