Reggio Calabria: la Lega si organizza, nominati i referenti territoriali

16 Luglio 2020 17:10

Prosegue la strutturazione della Lega Salvini Calabria sul territorio reggino. Il segretario provinciale di Reggio Calabria, Franco Recupero, d’intesa con i referenti territoriali, ha provveduto alla nomina dei primi referenti di sezione di 8 comuni della provincia:

Taurianova: Raffaele Scarfó

Brancaleone: Melissa Vitale

Cittanova: Carmen Bertuccio

San Ferdinando: Francesco Melluso

Condofuri: Claudio Sorbilli

Gioia Tauro: Renato Bellofiore

Delianova: Domenico Licastro

Riace: Domenico Fedele

Franco Recupero, eletto Segretario provinciale della Lega per i 97 comuni e la città di Reggio Calabria il 27 maggio scorso culminata con l’inaugurazione della sede di via Miraglia da Matteo Salvini, nell’ambito dell’ampliamento strutturale del partito, assicura che “a breve saranno nominati altri referenti di sezione per rilanciare le attività politiche ed un maggior radicamento sul territorio in linea con gli indirizzi politici nazionali”.