Reggio Calabria, l’Assessore Nucera: “al via l’iscrizione ai Nidi d’infanzia del Comune”

2 Luglio 2020 11:52

Reggio Calabria, l’Assessore alle Politiche sociali Lucia Anita Nucera: “Al via l’iscrizione ai Nidi d’infanzia del Comune. Investiamo sempre di più nei servizi a sostegno delle famiglie e dei minori”

“Non ci siamo mai fermati e stiamo continuando a lavorare per espletare tutti i servizi a sostegno delle fasce più deboli della popolazione”. Queste le parole dell’Assessore al Welfare , dopo la pubblicazione sul sito del Comune di Reggio Calabria dell’Avviso per l’iscrizione ai Nidi d’infanzia comunali di Archi “Il Mago di Oz”, di Gebbione “Il piccolo principe” e Aziendale presso il Ce.Dir per tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. “Un altro servizio che offrirà un supporto importante a tante famiglie. Grazie all’impegno dell’Amministrazione Falcomata’ siamo passati da zero posti nei nidi d’infanzia a 125. Un risultato che premia la perseveranza e la qualità dell’azione amministrativa diretta a dare sostegno e risposte concrete ai cittadini. Il nostro obiettivo -prosegue l’Assessore del comune- è di ampliare ulteriormente i posti messi a disposizione con l’ausilio dei fondi europei, venendo incontro alle necessità delle famiglie e ringranziandoli per la fiducia che hanno accordato utilizzando il servizio. Tuttavia, preciso che viste le disposizioni per l’emergenza sanitaria Covid-19, tuttavia, l’avvio delle attività per il prossimo anno educativo è subordinato alle disposizioni Ministeriali e potrebbe subire modifiche sulla data di apertura e le modalità di funzionamento”. Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel comune di Reggio Calabria o i genitori non residenti ma che svolgono attività lavorativa nell’ambito del territorio comunale. Potranno accedere anche i minori temporaneamente presenti nel comune anche se non residenti, in relazione alle vigenti norme internazionali, nazionali e regolamentari. “Rivolgo il mio invito -conclude Lucia Nucera-alle famiglie di presentare domanda per accedere ai servizi. Continueremo a lavorare per implementare e consolidare sempre di più le azioni a sostegno delle famiglie e dei soggetti più deboli della popolazione, attraverso interventi mirati e concreti”.