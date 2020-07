8 Luglio 2020 21:16

Reggio Calabria: domani Lamberti Castronuovo incontra l’Ancadic per un approfondimento sui temi dibattuti in questi anni dall’Associazione con particolare riferimento all’edilizia residenziale pubblica

L’Ancadic domani nove luglio 2020 alle ore 18,30 presso il Piccolo Auditorium Castronuovo sito in Reggio Calabria alla Via Giusti n° 1 incontrerà il dott. Edoardo Lamberti Castronuovo per un approfondimento sui temi dibattuti in questi anni dall’Associazione con particolare riferimento all’edilizia residenziale pubblica e più in generale ai servizi di inclusione sociale, all’ambiente, ai servizi idrici, alla raccolta dei rifiuti, all’integrazione dei meno abbienti e degli extracomunitari, nonché sule prospettive di immediato sviluppo e futuro della città.