Reggio Calabria: “La Strada” incontra Comunità Competente

28 Luglio 2020 10:22

Reggio Calabria: “La Strada” con Saverio Pazzano incontra Comunità Competente, giovedì 30 luglio alle 18:00 “Al Clubbino”

La Strada con Saverio Pazzano sindaco accoglie l’invito di Comunità Competente a lavorare sui temi della salute pubblica e della programmazione locale in ambito sanitario. Le due realtà civiche si incontreranno giovedì 30 luglio alle ore 18:00 presso i locali del “Clubbino” (Piazza Duomo). L’incontro sarà aperto al pubblico. In una realtà cittadina e metropolitana caratterizzata da disservizi e carenze strutturali, emergenze che si susseguono senza una risoluzione definitiva, persone portatrici di malattie croniche o con disabilità abbandonate a se stesse con un costo sociale enorme per loro e le loro famiglie, non è più possibile rimandare un’operazione di profondo ripensamento del sistema attuale e delle strutture locali atte a garantire il fondamentale diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione. Cosa può e deve fare un’amministrazione comunale per garantire l’attuazione di tale diritto? Quali misure è possibile intraprendere per lavorare in ottica di prevenzione? Come garantire un maggiore benessere alle persone che vivono in condizioni di malattie croniche o disabilità? In che modo una città può farsi “produttrice attiva” di salute e di benessere? La Strada con Saverio Pazzano sindaco e il portavoce di Comunità Competente Rubens Curia ne discuteranno insieme giovedì 30 luglio p.v. presso i locali del Clubbino (Piazza Duomo). Invitiamo la cittadinanza a partecipare, per pianificare e costruire insieme un modello virtuoso di gestione della sanità, che sia in grado di garantire l’attuazione del diritto fondamentale alla salute.