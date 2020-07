Reggio Calabria, la Fp Cgil contro la Commissione Prefettizia del Comune di Stilo: “mancanza di volontà ad un confronto costruttivo nell’interesse del territorio e dei lavoratori”

23 Luglio 2020 11:22

“La FP CGIL dopo ripetute richieste inviate alla Commissione Prefettizia insediata presso il Comune di Stilo si trova costretta a rendere pubblica la mancanza di volontà della stessa ad un confronto costruttivo nell’interesse del territorio e dei lavoratori”. E’ quanto scrivono in una nota Francesco Callea, Segretario Generale FP CGIL Reggio Calabria – Locri e Francesca Galatti, Segretaria FP CGIL Reggio Locri. “In una fase determinante, nella quale il Governo e la Regione Calabria mettono a disposizione gli strumenti per poter finalmente definire un percorso di precariato durato un ventennio si continua a perdere tempo e risorse finanziarie. Si è chiesto più volte e con il massimo spirito di collaborazione di essere messi a conoscenza degli atti propedeutici alla definizione della stabilizzazione dei lavoratori ex LSU/LPU, visto che la programmazione dell’Ente non risultava chiara e mortificava i lavoratori già provati da anni di precariato e da comportamenti alquanto discutibili da parte di chi, essendo anch’esso lavoratore, avrebbe dovuto dare sostegno e comprensione invece di umiliazioni. Parliamo in particolare di lavoratrici donne che vengono utilizzate nei servizi di igiene ambientale; lavoro duro e difficile anche per gli uomini. Lavoratrici che non si sono mai rifiutate o defilate dai loro compiti anche lavorando per lo più in solitaria, cosa inaccettabile e alquanto “discutibile”. La FP CGIL non chiede nulla di più di quanto è previsto dalle norme, ma sicuramente il massimo rispetto di tutti i lavoratori e le stesse prerogative per tutti, nessuno escluso”, concludono.