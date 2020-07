Reggio Calabria, Klaus Davi promuove Gennaro Calabrese: “è un genio assoluto”

21 Luglio 2020 17:26

Reggio Calabria, Klaus Davi: “Gennaro Calabrese è semplicemente un genio gentile e acuto”

“Anche se mi prende in giro e mi fa prendere un sacco di botte nel suo sublime filmato satirico , Gennaro Calabrese è semplicemente un genio gentile e acuto. Meriterebbe un’ audience nazionale ancora più ampia di quella che ha e non è detto che io non lo possa aiutare, visto che di comunicazione me ne intendo. Per cui promuovo la sua parodia, anche se a certa gente gliele ho suonate io, in senso metaforico. lo sappia Gennaro basta che si guardi alcuni miei video e non sono uno che si piega tanto facilmente”. Lo ha dichiarato Klaus Davi a proposito della caricatura di cui è oggetto insieme ad altri realizzata dal comico reggino Gennaro Calabrese. “Sono venuto qui per servire, amo questa terra e mi piacerebbe dare una mano anche ai talenti del posto. E Gennaro lo aiuterei, ammesso che gli interessi. Mi piacciono anche le punzecchiature che mi fa la “Filosofia Reggina”. A loro piace molto il sindaco in carica. Lo sponsorizzano. Ci sta…. Stiamo tutti al gioco…La satira è anche politica e loro fanno politica….punzecchiandomi….”