Reggio Calabria: al via gli interventi di protezione dei versanti rocciosi sulla SS106

3 Luglio 2020 15:28

Anas: “al via gli interventi di protezione dei versanti rocciosi sulla SS106 Jonica nel comune di Ferruzzano, in provincia di Reggio Calabria”

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato all’Impresa ATI Consorzio Triveneto Rocciatori SOC. COOP. A.R.L. Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.P.A., gli interventi di manutenzione programmata per la protezione dei versanti rocciosi e protezione del corpo stradale, sulla strada statale 106 ‘Jonica’, nel comune di Ferruzzano in provincia di Reggio Calabria. Nel dettaglio, i lavori riguarderanno, la posa in opera di rete ‘paramassi’, lungo le scarpate nel tratto compreso tra il km 71,400 e il km 71,750, al fine di mitigare il rischio di eventuali distacchi di materiali rocciosi che, in taluni casi, hanno compromesso la regolare circolazione lungo la sottostante statale. Le attività del valore di circa 1 milione e 300 mila euro, verranno completate entro il mese di ottobre 2020.