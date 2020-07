Consiglio regionale della Calabria: insediata la 5ª Commissione regionale per le Riforme

24 Luglio 2020 14:21

Reggio Calabria: si è insediata oggi a Palazzo Campanella la 5ª Commissione regionale per le Riforme, presieduta dal consigliere Raffaele Sainato

Presenti e votanti 6 componenti, l’organismo consiliare ha eletto alla carica di vicepresidente (a norma del Regolamento interno, quale consigliere più anziano a parità di voti), il consigliere Marcello Anastasi (Io resto in Calabria). 4 le schede bianche; una preferenza per il consigliere Flora Sculco. “Sono compiaciuto per l’elezione del collega Anastasi alla carica di vicepresidente e sono certo – ha detto il presidente Sainato – che lavoreremo nell’interesse dei calabresi. Intendo svolgere il mio ruolo con alto senso di responsabilità e secondo una impostazione improntata ai criteri di collaborazione e condivisione nella piena osservanza delle prescrizioni dello Statuto e del Regolamento regionale”. Da parte sua, il neo vicepresidente Anastasi ha dichiarato: “Prendo atto del risultato, dopo aver preliminarmente anticipato di volermi attenere, per senso di correttezza e responsabilità, a quanto indicatomi dalla coalizione di appartenenza”. Hanno partecipato ai lavori il consigliere Giovanni Arruzzolo (Fi), segretario dello stesso organismo e i componenti: Marcello Anastasi (Io resto in Calabria), Clotilde Minasi (Lega Salvini), Nicola Paris (Unione di Centro), Flora Scuclo (Democratici Progressisti – Calabria).