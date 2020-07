Reggio Calabria, incidente in via Nazionale Pentimele: violento scontro tra due motorini, 2 ricoverati ai Riuniti, uno è grave

20 Luglio 2020 13:20

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato questa mattina sulla via Nazionale Pentimele

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Reggio Calabria sulla via Nazionale Pentimele primo tratto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, due ciclomotori si sono scontrati violentemente e a causa del forte impatto entrambi i conducenti hanno riportato lesioni per le quali si è reso necessario il ricovero presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Per uno di loro i sanitari hanno riservato la prognosi. I veicoli sono stati sequestrati ed affidati in custodia a disposizione dell’autorità giudiziaria prontamente informata dell’accaduto.