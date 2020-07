19 Luglio 2020 11:05

Reggio Calabria: tamponamento a Pellaro sulla SS106

Un incidente si è verificato pochi minuti fa a Reggio Calabria e precisamente sulla SS106 a Pellaro. Il tamponamento è stato lieve entità e ha causato solo disagi al traffico in una domenica di metà luglio in cui la strada è stata presa d’assalto dai bagnanti che si stanno spostando per raggiungere le località di mare sulla Jonica sfidando l’incognita maltempo. Sul posto è stato richiesto l’intervento della Polizia.