31 Luglio 2020 20:57

Reggio Calabria, incidente in serata sul Lungomare: scontro tra auto e moto, nessun ferito

Non ci sono stati feriti ma stava per esplodere una rissa tra l’automobilista e il motociclista rimasti coinvolti in un incidente stradale intorno alle 20:40 di questa sera sul Lungomare di Reggio Calabria: l’arrivo della Polizia, sul posto, ha evitato che la discussione degenerasse. L’incidente ha provocato ripercussioni alla viabilità in un orario nevralgico per il centro storico cittadino, ma fortunatamente non si è fatto male nessuno.