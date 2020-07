17 Luglio 2020 21:25

Reggio Calabria, fiamme tra le abitazioni nella periferia Sud della città: la situazione in diretta

Come ogni anno, la storia si ripete. Un incendio, evidentemente di natura dolosa visto il clima non certo rovente di queste ore, sta interessando le colline della periferia Sud di Reggio Calabria, precisamente in contrada Saracinello, nei pressi dell’Aeroporto. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco. Il rogo interessa un’area scoscesa di sterpaglie al bordo della strada, e nei pressi di alcune villette.