27 Luglio 2020 00:32

Reggio Calabria, incendio in un’abitazione rurale di Ravagnese nella notte: Vigili del Fuoco sul posto

Un incendio sta interessando un’abitazione rurale lungo il nuovo svincolo dell’Aeroporto, a Ravagnese. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che stanno domando le fiamme per poi accertare i danni e ricostruire l’accaduto. In base alle prime frammentarie informazioni, dovrebbe essere un ricovero di mezzi agricoli e, forse, per animali di piccola taglia (galline, conigli, tacchini). L’abitazione si trova in un terreno privato, circondato da campi coltivati.