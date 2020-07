Reggio Calabria, incendio notturno in autostrada dentro una galleria: provvidenziale l’intervento dei militari dell’esercito [FOTO]

7 Luglio 2020 11:39

Reggio Calabria: ennesima dimostrazione della professionalità e preparazione del personale militare impiegato per l’Esigenza Strade Sicure

Domenica 05 luglio 2020 alle ore 00:20 circa nei pressi dell’uscita di Palmi, i militari del 24° rgt “PELORITANI” assistevano all’interno di una galleria sul tratto autostradale dell’A2 ad un incidente stradale. I militari tempestivamente intervenuti, muniti dei previsti DPI e di giubbotto catarifrangente, dopo essersi sincerati delle condizioni di salute dei passeggeri dell’autovettura coinvolta nel sinistro, si prodigavano in attesa dell’arrivo della polizia stradale a gestire e a mettere in sicurezza l’area interessata. Alle ore 01:15 il personale militare lasciava la zona dell’incidente per svolgere regolare servizio.