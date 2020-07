Reggio Calabria: il Laboratorio politico Patto Civico organizza un incontro con il Prof. Ziparo sul Piano Strutturale

2 Luglio 2020 15:55

Reggio Calabria: continua la rassegna “Per una politica attiva e responsabile” organizzata dal Laboratorio politico Patto Civico

Continua la rassegna “Per una politica attiva e responsabile” organizzata dal Laboratorio politico Patto Civico, nell’intento di riflettere su una serie di tematiche di rilievo per la città ed individuare proposte di risoluzione delle criticità. Il tema dell’urbanistica in città è di particolare importanza ed è reso ancor più attuale dall’adozione del documento definitivo del Piano strutturale comunale, avvenuta da qualche mese. Già lo scorso 29 maggio, abbiamo incontrato in modalità on – line il prof. Alberto Ziparo associato di Pianificazione Urbanistica presso l’Università di Firenze che ha trattato alcuni aspetti sul tema “Il Piano Strutturale e l’urbanistica reggina”. Continueremo l’approfondimento di questo strumento fondamentale per la pianificazione del nostro territorio con il prof. Alberto Ziparo, venerdì 3 luglio, alle ore 18,30, presso il cortile del Lucianum. Modera l’incontro Maria Laura Tortorella, candidato sindaco del Laboratorio politico patto Civico. Sarà possibile seguire l’evento, collegandosi con il link sulla pagina facebook del Laboratorio politico Patto Civico.