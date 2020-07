Reggio Calabria: il Laboratorio politico Patto Civico organizza l’iniziativa “non bruciamo il futuro”

9 Luglio 2020 09:36

Continua la rassegna “Per una politica attiva e responsabile” organizzata dal Laboratorio politico Patto Civico, nell’intento di riflettere su una serie di tematiche di rilievo per la città ed individuare proposte di risoluzione delle criticità. L’iniziativa fa seguito all’incontro svoltosi lo scorso 22 maggio sul tema “La gestione dei rifiuti: Reggio Calabria e l’economia circolare” ed alla Tavola Rotonda del 29 giugno. In entrambe le occasioni, ci ha aiutato Roberto Cavallo, consulente esperto di tematiche ambientali. All’incontro di giovedì 9 luglio parteciperà Rossano Ercolini, Presidente dell’associazione Zero Waste Europe e coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero. Dialogherà con lui Maria Laura Tortorella, candidata sindaco del Laboratorio politico Patto Civico. Sarà possibile partecipare in diretta all’evento, collegandosi con il link sulla pagina facebook del Laboratorio politico Patto Civico.